Мультфильм «Холодное сердце 3» выйдет в конце 2027 года. Об этом сообщило издание Variety.

Релиз запланирован на 24 ноября 2027 года. Анимационная студия Pixar также определила дату выхода мультфильма «Hoppers — он стартует в кинопрокате 6 марта 2026 года и расскажет о девочке, использующей технологии для понимания животных.

Кинокомпания Walt Disney Animation Studios выпустила «Холодное сердце» в 2013 году. Лента собрала в прокате почти 1,3 млрд долларо и получила две премии «Оскар». В 2019 году на экраны вышел сиквел — он заработал 1,45 млрд долларов.