В Швеции зафиксировали первый случай заражения обезьяньей оспой за пределами Африки. Об этом сообщил Би-би-си.

Заболевший человек подхватил инфекцию во время поездки в Африку. По возвращении в Швецию он обратился за медицинской помощью к одному из медиков Стокгольма.

На африканском континенте в настоящее время наблюдается вспышка оспы. ВОЗ уже назвал эту вспышку ситуацией международного значения. В Конго погибли от болезни по меньшей мере 450 человек.

Обезьянья оспа распространилась в Центральной и Восточной Африке. Инфекция передается при тесном контакте, в том числе при соприкосновении кожи или разговоре.

Существует два подвида обезьяньей оспы. Тот, который обнаружили у пациента в Стокгольме, характерен для Конго, Бурунди, Кении и Руанды.