В Швеции зафиксировали первый случай заражения обезьяньей оспой за пределами Африки. Об этом сообщил Би-би-си.
Заболевший человек подхватил инфекцию во время поездки в Африку. По возвращении в Швецию он обратился за медицинской помощью к одному из медиков Стокгольма.
На африканском континенте в настоящее время наблюдается вспышка оспы. ВОЗ уже назвал эту вспышку ситуацией международного значения. В Конго погибли от болезни по меньшей мере 450 человек.
Обезьянья оспа распространилась в Центральной и Восточной Африке. Инфекция передается при тесном контакте, в том числе при соприкосновении кожи или разговоре.
Существует два подвида обезьяньей оспы. Тот, который обнаружили у пациента в Стокгольме, характерен для Конго, Бурунди, Кении и Руанды.
Специалисты считают, что оспа может распространиться в Европе. Хотя в странах с высоким уровнем медицины болезнь будет менее смертоносной, она все же опасна. Симптомы инфекции проявляются только через 6-13 дней после заражения.