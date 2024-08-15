Звезда «Ривердэйла» Камила Мендес сыграет Тилу в фильме «Властелины Вселенной»

Американская актриса Камила Мендес, известная по сериалу «Ривердэйл», сыграет Тилу в фильме «Властелины Вселенной» по мотивам анимационного проекта «Хи-Мэн и Властелины Вселенной». Об этом сообщил Deadline.

Картину поставят Amazon MGM Studios и Mattel Films. Центральную роль исполнит Николас Галицин — он предстанет в образе Хи-Мэна. Мендес перевоплотится в воительницу, защищающую королевскую семью и лично Хи-Мэна.

Сюжет ленты пока держится в секрете. Он будет основан на культовой франшизе Mattel. Режиссером фильма выступит Трэвис Найт («Бамблби», «Кубо. Легенда о самурае»), сценарий напишет Крис Батлер («Паранорман, или Как приручить зомби»).

Изначальный вариант текста фильма создали Дэвид Каллахам и Адам Ни. Разработкой проекта также на ранних стадиях занимались Sony и Netflix. Релиз «Властелинов Вселенной» в кинотеатрах состоится 5 июня 2026 года.

В 1982 году Mattel выпустила серию популярных игрушек «Властелины Вселенной». Годом спустя на экраны вышел мультсериал «Хи-Мэн и Властелины Вселенной». Он стал крайне популярным и получил 130 эпизодов.