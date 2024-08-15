Rutube запустил функцию переноса контента из ютуба

Российский видеосервис Rutube запустил функцию переноса контента с платформы YouTube. Об этом сообщила РИА «Новости».

Новая функция позволит авторам не дублировать ролики вручную, а сделать это с помощью автоматической системы. За один раз пользователь может импортировать до двух тысяч видео, рассказали представители видеохостинка.

«Обычно процесс занимает несколько часов, но в некоторых случаях — от двух до пяти дней», — добавили в компании.

Кнопку, которая перемещает ролики с одной платформы на другую, можно найти в разделе «Настройка канала». Система потребует подтвердить факт владения каналом на ютубе.

Для переноса доступны видео размером не более 25 гигабайт и продолжительностью не дольше пяти часов. Ролики не должны быть приватными или иметь другие ограничения на ютубе.