В США задержали подозреваемых по делу о смерти Мэттью Перри

В США задержали несколько человек по делу о смерти актера Мэттью Перри, звезды ситкома «Друзья». Об этом сообщил TMZ.

Среди задержанных — врач и несколько наркодилеров. Полицейские забрали у них компьютеры, телефоны и другую электронику. С помощью девайсов правоохранители надеются выяснить обстоятельства смерти артиста.

«Мы были и остаемся опустошены смертью Мэттью, но нам помогает то, что правоохранители взялись за дело очень серьезным образом. Мы ожидаем, когда свершится правосудие», — заявил отчим Перри.

Ранее стало известно, что в организме актера на момент смерти содержался такой объем кетамина, которого хватило бы для общей анестезии при операции. При этом препарат не был прописан ему медиками.

Кетаминовую терапию для лечения депрессии и тревожности Перри проходил в клинике. Последняя процедура была проведена за полторы недели до смерти артиста и не объясняет концентрации кетамина в его организме в момент гибели.