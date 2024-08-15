Американка нашла обручальное кольцо, потерянное 61 год назад

В США женщина нашла обручальное кольцо супруга, которое он потерял 61 год назад, сообщает телеканал WLKY News.

Жители штата Кентукки Барбара и Гленн Грегори поженились в 1963 году, и всего через два месяца после свадьбы мужчина обронил обручальное кольцо на семейном участке. Кольцо упало где‑то возле дерева, которое пара решила посадить после возвращения из медового месяца. Несмотря на длительные поиски, украшение тогда найти не получилось.

В декабре прошлого года Гленн умер, и его похоронили на семейном участке. Когда Барбара решила установить на могиле надгробный камень, она обнаружила кольцо у того самого дерева, оно сверкало на солнце.

По словам женщины, это кольцо было первым из двух, которые муж потерял за годы их совместной жизни. Третье кольцо, которое Гленн носил до своих последних дней, Барбара решила сохранить у себя. Она пояснила, что если отправит мужа на небеса вместе с этим кольцом, то он может потерять украшение по пути.