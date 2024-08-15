Деми Мур и Маргарет Куолли в трейлере боди-хоррора «Субстанция»

Mubi опубликовал трейлер боди-хоррора «Субстанция». Премьера фильма состоится 20 сентября.
Сюжет рассказывает о стареющей голливудской звезде, которую отвратительный босс вынуждает бросить прибыльную карьеру инструктора по аэробике на телевидении.
Из‑за этого она решает воспользоваться инновационным омолаживающим препаратом. Достаточно сделать одну инъекцию, и она на время переродится в великолепную двадцатилетнюю Сью. Однако есть одно условие: в одном теле можно проходить лишь неделю.
Главные роли исполнили Деми Мур и Маргарет Куолли. В качестве режиссера выступила Корали Фаржа («Выжившая»).
«Субстанция» стала одним из хитов Каннского кинофестиваля 2024 года, получив награду за лучший сценарий. Когда французская актриса Ева Грин вручала Фаржа приз в Каннах, она назвала фильм «смелым и прекрасно безумным».