Деми Мур и Маргарет Куолли в трейлере боди-хоррора «Субстанция»

Сегодня в 17:38
Фото: Mubi/YouTube

Mubi опубликовал трейлер боди-хоррора «Субстанция». Премьера фильма состоится 20 сентября.

Сюжет рассказывает о стареющей голливудской звезде, которую отвратительный босс вынуждает бросить прибыльную карьеру инструктора по аэробике на телевидении.

Из‑за этого она решает воспользоваться инновационным омолаживающим препаратом. Достаточно сделать одну инъекцию, и она на время переродится в великолепную двадцатилетнюю Сью. Однако есть одно условие: в одном теле можно проходить лишь неделю.

Главные роли исполнили Деми Мур и Маргарет Куолли. В качестве режиссера выступила Корали Фаржа («Выжившая»).

«Субстанция» стала одним из хитов Каннского кинофестиваля 2024 года, получив награду за лучший сценарий. Когда французская актриса Ева Грин вручала Фаржа приз в Каннах, она назвала фильм «смелым и прекрасно безумным».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами