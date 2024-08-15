Сервис Miro, основанный в Перми, уйдет из России из‑за санкций США

Сервис для совместной работы над проектами Miro, основанный в Перми, 12 сентября прекратит работу для всех аккаунтов из России и Беларуси. Об этом пишет РБК со ссылкой на уведомление, которое сервис разослал пользователям.

Компания объяснила решение недавно введенными санкциями США, которые затрагивают облачные технологии и IT-поддержку. «В соответствии с нашими юридическими обязательствами мы больше не можем обслуживать клиентов, зарегистрированных в запрещенном регионе», — говорится в письме.

Американские санкции запрещают с 12 сентября предоставлять любому лицу в России проектные услуги и давать IT-консультации. Они также запрещают поставлять облачные технологии, IT-поддержку для управления предприятием, программы для проектирования и производства.

Платформу Miro в 2011 году основали россияне Андрей Хусид и Олег Шардин, ее первый офис был расположен в Перми. В марте 2022-го Miro объявила о закрытии пермского филиала и прекратила новые продажи в России и Беларуси. Сотрудникам предложили помощь в релокации в другие подразделения. Часть команды перевезли в Ереван, откуда позже ее должны были отправить в Турцию, а затем — в Амстердам.