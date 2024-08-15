Нидерландец прошел босиком рекордные 3450 километров

37-летний нидерландец Антон Нотенбом прошел 3450 километров босиком за 175 дней и установил мировой рекорд. Об этом сообщает NL Times.

Нотенбом начал свой поход 17 февраля на пляже Санта-Моника в Калифорнии, а рекорд установил 12 августа в Сент-Луисе, штат Миссури.

Нидерландец пока не собирается останавливаться: он намерен дойти до Нью-Йорка, преодолев еще 1700 километров. По словам его представителя, мужчина должен прибыть на Таймс-сквер 2 ноября.

Представитель отметил, что сейчас Нотенбом «совершенно измотан». Когда температура каждый день достигает 35 градусов, он страдает от раскаленных дорог.

Нидерландец решился пройтись босиком от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, чтобы привлечь внимание к психическому здоровью мужчин. Он, ветеран войны в Афганистане, обеспокоен этой проблемой из‑за своего армейского опыта.

С помощью краудфандинга Нотенбому уже удалось собрать 18 749 евро. Эти деньги направят организациям, которые занимаются психологическим благополучием мужчин.