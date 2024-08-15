Нидерландец прошел босиком рекордные 3450 километров

37-летний нидерландец Антон Нотенбом прошел 3450 километров босиком за 175 дней и установил мировой рекорд. Об этом сообщает NL Times.
Нотенбом начал свой поход 17 февраля на пляже Санта-Моника в Калифорнии, а рекорд установил 12 августа в Сент-Луисе, штат Миссури.
Нидерландец пока не собирается останавливаться: он намерен дойти до Нью-Йорка, преодолев еще 1700 километров. По словам его представителя, мужчина должен прибыть на Таймс-сквер 2 ноября.
Представитель отметил, что сейчас Нотенбом «совершенно измотан». Когда температура каждый день достигает 35 градусов, он страдает от раскаленных дорог.
Нидерландец решился пройтись босиком от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, чтобы привлечь внимание к психическому здоровью мужчин. Он, ветеран войны в Афганистане, обеспокоен этой проблемой из‑за своего армейского опыта.
С помощью краудфандинга Нотенбому уже удалось собрать 18 749 евро. Эти деньги направят организациям, которые занимаются психологическим благополучием мужчин.
Предыдущий рекорд установил поляк Павел Дуракевич, который недавно преодолел 3410 километров во Франции и Испании. Нотенбом сказал, что он установил рекорд Гиннесса, хотя в Книге рекордов его достижение пока не зафиксировано.