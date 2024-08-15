«Тебя в дурку заберут, а меня на опыты»: вышел трейлер фильма «Возвращение попугая Кеши»

Кинокомпания «Каропрокат» опубликовала трейлер комедии «Возвращение попугая Кеши». Ее премьера состоится 31 октября.

Сюжет рассказывает о Митяе — школьном учителе географии из Сочи, у которого в руках оказывается говорящий умный попугай Кеша. «Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни — его девушка Лера ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато может попугай.

Точнее, он может „прокачать“ Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать. Новые друзья заключают договор — Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную попугаиху, с которой их когда‑то давно разлучили», — гласит синопсис.

Главные роли в проекте исполняют Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Оксана Акиньшина («Контейнер») и два попугая — Кока и Альба.