Российские школьники победили на Международной олимпиаде по ИИ

Российские школьники заняли первое место на дебютной Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI). Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
В научном этапе конкурса российская команда выиграла золото, в практическом этапе — серебро. По сумме баллов за оба этапа старшеклассники из России оказались первыми.
В составе команды были учащиеся и выпускники московской школы «Летово»: Никита Курлаев, Андрей Грицаев, Андрей Громыко и Анастасия Гайнуллина. С победой их поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Международная олимпиада по ИИ проходила с 9 по 14 августа в Болгарии. В ней участвовали школьники из 39 стран, включая Китай, Японию, Канаду, Швецию, Нидерланды, США.
В первом туре нужно было решить три задачи, имитирующие реальные научные исследования в области ИИ, используя навыки программирования, знание библиотек Python и понимание основ машинного обучения. Во втором раунде команды занимались разработкой и проведением экспериментов о поведении программного обеспечения ИИ, таких как ChatGPT и Dall-E 2.