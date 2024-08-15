Российские школьники победили на Международной олимпиаде по ИИ

Сегодня в 14:50
Фото: правительство РФ

Российские школьники заняли первое место на дебютной Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI). Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

В научном этапе конкурса российская команда выиграла золото, в практическом этапе — серебро. По сумме баллов за оба этапа старшеклассники из России оказались первыми.

В составе команды были учащиеся и выпускники московской школы «Летово»: Никита Курлаев, Андрей Грицаев, Андрей Громыко и Анастасия Гайнуллина. С победой их поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Международная олимпиада по ИИ проходила с 9 по 14 августа в Болгарии. В ней участвовали школьники из 39 стран, включая Китай, Японию, Канаду, Швецию, Нидерланды, США.

В первом туре нужно было решить три задачи, имитирующие реальные научные исследования в области ИИ, используя навыки программирования, знание библиотек Python и понимание основ машинного обучения. Во втором раунде команды занимались разработкой и проведением экспериментов о поведении программного обеспечения ИИ, таких как ChatGPT и Dall-E 2.

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