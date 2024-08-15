Российские школьники победили на Международной олимпиаде по ИИ

Российские школьники заняли первое место на дебютной Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI). Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

В научном этапе конкурса российская команда выиграла золото, в практическом этапе — серебро. По сумме баллов за оба этапа старшеклассники из России оказались первыми.

В составе команды были учащиеся и выпускники московской школы «Летово»: Никита Курлаев, Андрей Грицаев, Андрей Громыко и Анастасия Гайнуллина. С победой их поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Международная олимпиада по ИИ проходила с 9 по 14 августа в Болгарии. В ней участвовали школьники из 39 стран, включая Китай, Японию, Канаду, Швецию, Нидерланды, США.