Стартовали съемки комедии «Мы рожаем». В главных ролях Кузьма Сапрыкин и Алина Алексеева

В России начались съемки новой полнометражной комедии «Мы рожаем». Ее кинотеатральный релиз состоится 14 февраля 2025 года, после чего лента эксклюзивно появится в онлайн-кинотеатре Okko.

Сюжет рассказывает о молодых соседях по подъезду Ане и Диме, между которыми не было ничего общего. Аня поднимается по карьерной лестнице, ломая все на своем пути, а Дима — образец классического неудачника, застрявшего с родителями в двухкомнатной квартире.

Он не ставит перед собой никаких грандиозных задач и мечтает прожить жизнь не напрягаясь. Но однажды что‑то идет не так, и к планам Ани и Димы добавляется фраза: «Поздравляем! У вас будет ребенок!»

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Автором идеи и режиссером фильма стал Дмитрий Суворов. Он ранее работал над проектами «Непослушная», «Ждун» и «Одна». Оператором картины выступит Михаил Келим («Открытый брак»).

В главных ролях снялись Кузьма Сапрыкин, Алина Алексеева, Ян Цапник, Анастасия Панина, Анна Уколова, Сергей Степин, Сергей Чирков, Яна Левенцева, Никита Тарасов, Софья Зайка, Нидаль Абу Газале, Данила Якушев, Кристина Марченко и Евгений Марченко, Kamazz.

«Наш проект уникален тем, что подобных в российском кино пока не было. Обычно как — сначала происходит знакомство, первое свидание, а уже потом все остальное. У нас же все наоборот: два незнакомых человека случайно сделали ребенка в порыве эмоций и решают попробовать примерить на себя роль папы и мамы. В этом и уникальность нашей истории»», — рассказал режиссер.