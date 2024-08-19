На берегу Байкала появилась спортивная площадка. На открытии были 2Drots и авторы «Мяч Production»

Команда Fonteam открыла спортивную площадку на берегу озера Байкал. Она должна стать точкой притяжения локальных спортсменов, рассказали «Афише Daily» представители команды.

Спортивное пространство, получившее название «Горизонт», начало работу 17 августа в Байкальске. Там можно играть в футбол и проводить функциональные тренировки. Открытие посвятили памяти комментатора Василия Уткина, а его цитату «Вы думаете, мы тут в футбол играем? Мы тут жизнь живем» разместили на одном из бортов поля.

На открытие приехали игроки медиакоманды 2Drots, включая Мбейпа и Хула, а также авторы ютуб-канала о футболе «Мяч Production». Для любительских команд на мероприятии провели турнир.

Площадку построили по стандартам актуальных спортивных полей: стойкое резиновое покрытие, борта с мягкой сеткой и двухрядная трибуна. Дизайн «Горизонта» вдохновлен советским конструктивизмом и яркими спортивными пространствами со всего мира. Рядом с полем появятся площадки для воркаута и баскетбола, а также парковая зона.

Идея спортивной площадки на Байкале победила на конкурсе по развитию спортивной среды, который осенью 2023 года провела Fonteam. Организовать площадку предложил местный житель Василий Николаенко. Он отметил, что проект положительно повлияет на инфраструктуру и экономику Байкальска, а также поможет ему стать первым экогородом в России.