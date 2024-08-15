Чихуахуа Деми Мур и дудли Анны Винтур: Vogue выпустил онлайн-обложки с собаками знаменитостей

Vogue представил онлайн-проект под названием Dogue, посвященный многолетней истории собак в моде.
На онлайн-обложках они разместили 12 знаменитых собак. Среди них — чихуахуа Деми Мур, три дудля Анны Винтур, питбуль Билли Айлиш, пудель Сиары, спасенный питбуль Сидни Суини и другие.
«Когда Деми Мур привела своего микроскопического чихуахуа Пилафа на весенний показ Versace 2024 в Милане, щенок мгновенно покорил мир своими выпученными глазами и высунутым языком. Когда она позировала в Chopard на набережной Круазетт в Каннах, это только укрепило ее статус звезды.
Аналогичным образом дворняжка Глена Пауэлла Брискет при каждом удобном случае тянет внимание на себя. В это время Фаррелл Уильямс недавно выпустил коллекцию Dandy Dog Walkers для Louis Vuitton Men’s, а такса Тома Брауна вдохновила его на целый набор аксессуаров в виде Гектора», — отметили в Vogue.
Тэнк — питбуль Сидни Суини.
Лав — пудель Сиары.
Пилаф — чихуахуа Деми Мур.
Краш — австралийская овчарка Ферга.
Брискет — собака Глена Пауэлла.
Громит — помесь чихуахуа Айо Эдебири.
Мэтли — пес Мэрайи Кэри.
Гектор — помесь таксы Тома Брауна.
Фенди — йоркширский терьер Мисси Эллиотт.
Шарк — питбуль Билли Айлиш.
Скаут — пес Тима Вальца.
Радли, Харпер и Финч — дудли Анны Винтур.
В каждом выпуске Dogue знаменитости рассказывают о появлении своих питомцев в семье и интересные истории. Например, Билли Айлиш забрала Шарка из приюта во время карантина, а рэпер Ферг не так давно нашел свою пропавшую три года назад австралийскую овчарку по кличке Краш.
Деми Мур рассказала, что ее дочь Таллула Уиллис нашла Пилафа в соцсетях во время пандемии ковида. Затем Брюс Уиллис договорился о том, чтобы собаку доставили самолетом из Таиланда, где родился щенок, в Лос-Анджелес.