Чихуахуа Деми Мур и дудли Анны Винтур: Vogue выпустил онлайн-обложки с собаками знаменитостей

Сегодня в 14:06
Фот: Vogue

Vogue представил онлайн-проект под названием Dogue, посвященный многолетней истории собак в моде.

На онлайн-обложках они разместили 12 знаменитых собак. Среди них — чихуахуа Деми Мур, три дудля Анны Винтур, питбуль Билли Айлиш, пудель Сиары, спасенный питбуль Сидни Суини и другие.

«Когда Деми Мур привела своего микроскопического чихуахуа Пилафа на весенний показ Versace 2024 в Милане, щенок мгновенно покорил мир своими выпученными глазами и высунутым языком. Когда она позировала в Chopard на набережной Круазетт в Каннах, это только укрепило ее статус звезды.

Аналогичным образом дворняжка Глена Пауэлла Брискет при каждом удобном случае тянет внимание на себя. В это время Фаррелл Уильямс недавно выпустил коллекцию Dandy Dog Walkers для Louis Vuitton Men’s, а такса Тома Брауна вдохновила его на целый набор аксессуаров в виде Гектора», — отметили в Vogue.

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Тэнк — питбуль Сидни Суини.

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Лав — пудель Сиары.

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Пилаф — чихуахуа Деми Мур.

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Краш — австралийская овчарка Ферга.

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Брискет — собака Глена Пауэлла.

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Громит — помесь чихуахуа Айо Эдебири.

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Мэтли — пес Мэрайи Кэри.

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Гектор — помесь таксы Тома Брауна.

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Фенди — йоркширский терьер Мисси Эллиотт.

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Шарк — питбуль Билли Айлиш.

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Скаут — пес Тима Вальца.

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Радли, Харпер и Финч — дудли Анны Винтур.

В каждом выпуске Dogue знаменитости рассказывают о появлении своих питомцев в семье и интересные истории. Например, Билли Айлиш забрала Шарка из приюта во время карантина, а рэпер Ферг не так давно нашел свою пропавшую три года назад австралийскую овчарку по кличке Краш.

Деми Мур рассказала, что ее дочь Таллула Уиллис нашла Пилафа в соцсетях во время пандемии ковида. Затем Брюс Уиллис договорился о том, чтобы собаку доставили самолетом из Таиланда, где родился щенок, в Лос-Анджелес.

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