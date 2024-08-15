Чихуахуа Деми Мур и дудли Анны Винтур: Vogue выпустил онлайн-обложки с собаками знаменитостей

Vogue представил онлайн-проект под названием Dogue, посвященный многолетней истории собак в моде.

На онлайн-обложках они разместили 12 знаменитых собак. Среди них — чихуахуа Деми Мур, три дудля Анны Винтур, питбуль Билли Айлиш, пудель Сиары, спасенный питбуль Сидни Суини и другие.

«Когда Деми Мур привела своего микроскопического чихуахуа Пилафа на весенний показ Versace 2024 в Милане, щенок мгновенно покорил мир своими выпученными глазами и высунутым языком. Когда она позировала в Chopard на набережной Круазетт в Каннах, это только укрепило ее статус звезды.

Аналогичным образом дворняжка Глена Пауэлла Брискет при каждом удобном случае тянет внимание на себя. В это время Фаррелл Уильямс недавно выпустил коллекцию Dandy Dog Walkers для Louis Vuitton Men’s, а такса Тома Брауна вдохновила его на целый набор аксессуаров в виде Гектора», — отметили в Vogue.

1 / 12 Тэнк — питбуль Сидни Суини. 2 / 12 Лав — пудель Сиары. 3 / 12 Пилаф — чихуахуа Деми Мур. 4 / 12 Краш — австралийская овчарка Ферга. 5 / 12 Брискет — собака Глена Пауэлла. 6 / 12 Громит — помесь чихуахуа Айо Эдебири. 7 / 12 Мэтли — пес Мэрайи Кэри. 8 / 12 Гектор — помесь таксы Тома Брауна. 9 / 12 Фенди — йоркширский терьер Мисси Эллиотт. 10 / 12 Шарк — питбуль Билли Айлиш. 11 / 12 Скаут — пес Тима Вальца. 12 / 12 Радли, Харпер и Финч — дудли Анны Винтур.

В каждом выпуске Dogue знаменитости рассказывают о появлении своих питомцев в семье и интересные истории. Например, Билли Айлиш забрала Шарка из приюта во время карантина, а рэпер Ферг не так давно нашел свою пропавшую три года назад австралийскую овчарку по кличке Краш.