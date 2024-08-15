Райффайзенбанк окончательно закроет переводы в евро

Райффайзенбанк со 2 сентября перестанет проводить денежные переводы физлиц в иностранной валюте. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на клиентскую поддержку банка.

Ограничение введено в связи с предписанием Европейского центрального банка (ЕЦБ), выданным группе Raiffeisen Bank International (RBI), отметили там.

По словам одного из операторов поддержки, если банк не будет успевать сократить российский бизнес до объемов, которых требует ЕЦБ, то могут закрыться и другие продукты, чтобы к концу года банк смог выйти на нужный показатель и «не закрыться».

Сейчас клиенты Райффайзенбанка могут переводить евро. Минимальная сумма перевода составляет 20 тыс. евро, и банк берет комиссию в 2%. При этом в некоторые страны СНГ, а также ОАЭ, Иорданию, Вьетнам, ЮАР такие переводы не проводятся с 3 июля. Исходящие переводы в долларах недоступны с 10 июня из‑за изменившихся требований банков-корреспондентов.

Австрийская Raiffeisen Bank International сообщила о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года. Она рассматривала два варианта — продать российский бизнес или вывести ее из состава группы.

Сокращение бизнеса долго откладывали. В июле 2023 года источники Reuters говорили, что Австрия, хоть и поддерживает Украину, связи с Россией окончательно разрывать не хочет, и рассчитывает на их возобновление после окончания военного конфликта.