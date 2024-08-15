Жора Крыжовников снимет сериал «Москва слезам не верит»

Сегодня в 12:52
Фото: «Мосфильм»

Креативный продюсер «НМГ Студии» Жора Крыжовников анонсировал сериал, посвященный Москве. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

«Такой личный момент — мы сейчас снимаем сериал, посвященный Москве. Мы так привыкли к тому, что вокруг нас происходит… Но когда ты смотришь на фотографии Москвы 20-летней давности — всю заклеенную, замусоренную, со стихийными парковками везде, где можно, то понимаешь, что произошло и как похорошела „наша саванна“, как говорилось в одном мультфильме», — сказал он.

Крыжовников будет режиссером, сценаристом и продюсером грядущего проекта. Ранее было анонсировано сериальное переосмысление мелодрамы «Москва слезам не верит», получившее название «МСНВ».

Именно над ним и будет работать Крыжовников. Сюжет расскажет о девушке, которая в наши дни приезжает в Москву с ребенком на руках.

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