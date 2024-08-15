WSJ: операцию по подрыву «Северных потоков» придумала группа украинских офицеров

Операцию по подрыву «Северных потоков» в мае 2022 года подготовила группа высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на четыре источника.

По данным издания, идея уничтожить российский газопровод родилась, когда офицеры и предприниматели собрались, чтобы отметить успех в приостановке российской военной операции.

Источники WSJ говорят, что президент Владимир Зеленский сначала одобрил план. Однако когда об этом узнало ЦРУ и попросило прекратить операцию, он приказал тогдашнему главкому ВСУ Валерию Залужному отказаться от подрыва «Северных потоков». Залужный же приказ не исполнил и продолжил подготовку, сообщает газета.

Команда Залужного после этого изменила свой план, отмечает WSJ. К разработке нового привлекли Романа Червинского, украинского полковника, служившего в Силах специальных операций. Он решил использовать парусную яхту и команду из шести человек: военных и гражданских с опытом работы в море. Среди них была женщина-водолаз, которая создавала впечатление, что это просто «группа друзей на прогулочном круизе». По словам участников диверсии, стоимость операции составила около 300 тыс. долларов.

В сентябре яхта стартовала из немецкого Ростока и после остановок на Рюгене, Борнхольме и Кристиансе в Дании, в Сандхамне в Швеции и в Колобжеге в Польше вернулась в порт. По пути дайверы спустились на дно моря и прикрепили к трубопроводам взрывные устройства с октогеном, пишет WSJ.

После подрыва газопровода Зеленский отчитал Залужного, но тот проигнорировал критику, заявив, что не мог связаться с диверсионной группой, поскольку это поставило бы под угрозу операцию. По информации газеты, сейчас расследование в Германии сосредоточено на Залужном и его помощниках, но у следствия нет доказательств, которые можно было бы представить в суде.

Залужный в комментарии WSJ сказал, что ничего не знает о подобных операциях, а ВСУ не уполномочены проводить зарубежные миссии. Анонимный сотрудник СБУ заявил, что Зеленский «не одобрял осуществление каких‑либо подобных действий на территории третьих стран и не отдавал соответствующих приказов».

В июне Федеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест специалиста по глубоководному дайвингу Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к диверсии. Согласно расследованию Süddeutsche Zeitung (SZ), Die Zeit и ARD, Журавлев был главным исполнителем подрыва, а руководили операцией супруги Евгений и Светлана Успенские. Все трое были сотрудниками киевской школы дайвинга Scuba Family.