Возрастные изменения происходят двумя основными волнами: в возрасте 44 и 60 лет, выяснили американские исследователи под руководством Майкла Снайдера, генетика и директора Центра геномики и персонализированной медицины Стэнфордского университета. Об этом пишет The Guardian.

В эксперименте участвовали 108 добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет. Они сдавали образцы крови и кала, мазки полости рта и носа каждые несколько месяцев на протяжении периодов от одного года до семи лет.

Ученые отследили 135 тыс. различных молекул (РНК, белки и метаболиты), микробов (бактерии, вирусы и грибки, живущие в кишечнике и на коже участников). Выяснилось, что большинство групп молекул и микробов не менялось постепенно. Когда ученые искали кластеры молекул с наибольшими сдвигами, они обнаружили, что эти преобразования, как правило, происходили в середине 40-х годов жизни и в начале 60-х.

Первая волна изменений включала молекулы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и способностью организма усваивать кофеин, алкоголь и липиды. Вторая включала молекулы, участвующие в иммунной регуляции, углеводном обмене и работе почек.

Молекулы, связанные со старением кожи и мышц, изменялись в обеих временных точках. Предыдущее исследование предполагало, что более поздний всплеск старения может происходить в возрасте 78 лет, но последний проведенный эксперимент не смог подтвердить это, поскольку самым старшим участникам было 75 лет.

«Мы не просто меняемся постепенно с течением времени. Есть некоторые действительно кардинальные изменения. Оказалось, что возраст между 40 и 50 годами — это время кардинальных перемен, как и момент, когда человеку исполняется 60, — и это справедливо, независимо от того, какой класс молекул вы рассматриваете», — отметил Снайдер.