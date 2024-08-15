Создатели сериала «Любовь, смерть и роботы» работают над антологией по играм

Amazon Prime Video объединился с Тимом Миллером и его студией Blur Studio для создания новой взрослой анимационной антологии. Об этом сообщает Deadline.

Проект называется «Secret Level». Действие каждой серии будет происходить в мирах известных видеоигр. Deadline со ссылкой на источники пишет об играх New World, Spelunky и проектах PlayStation.

Тим Миллер и Blur Studio создали популярный сериал-антологию «Любовь, смерть и роботы». Ранее его продлили на четвертый сезон.

Сколько будет эпизодов в новом сезоне, не уточняется. Также неизвестны детали о сюжетах новых серий. Ранее соавтор шоу Дэвид Финчер заявлял, что продолжение может «оказаться еще необычнее», чем представляют поклонники.