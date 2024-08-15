В Казахстане одноклассники полгода держали 16-летнюю девочку в сексуализированном рабстве

16-летнюю девочку из Кызылорды полгода держали в сексуализированном рабстве ее же одноклассники. Об этом сообщает The Village Казахстан со ссылкой на пресс-конференцию фонда «Не Молчи KZ».

Среди подозреваемых — одноклассница девочки, сестра одноклассницы и еще один ученик. «Эта девочка [одноклассница] ходила к нам домой с 10-го класса, она дружила с нашей дочерью. Иногда оставалась у нас с ночевкой. Потом они [школьники-сутенеры] начали отпрашивать нашу дочь к ним.

Сначала мы были против, но потом они нас убедили, что все будет хорошо. В январе они отобрали у нашей дочери телефон и зарегистрировали ее на сайте для проституток , затем шантажировали тем, что сняли ее на видео, где она переодевалась в нетрезвом состоянии, была голая.

В феврале дочь еще приходила домой, ходила в школу. Но потом у них [преступников] аппетиты выросли: дочь стала выходить днем, затем и вечером. Были дни, когда ее заставляли без перерыва [заниматься проституцией] двое суток. Если она задерживала [перевод денег преступникам] хотя бы на пять минут, ее избивали », — рассказала мама пострадавшей.

В фонде заявили, что когда девочка стала пропадать из дома, родители подавали заявление в полицию, в ИДН и в уголовный розыск: «Но ее не искали, мало этого, постоянно угрожали, что лишат их родительских прав, поэтому запуганные родители искали ее сами».

По данным «Не Молчи KZ», периодически девочка звонила родителям по видеосвязи и говорила, что работает в кафе официанткой или продавцом в цветочном магазине. Однако когда родители приезжали туда, им говорили, что подросток просто сняла видео и уехала.

В фонде утверждают, что одноклассники угрожали девочке тем, что у их родственников в Астане есть «крыша» и они могут убить ее родителей . Они также говорили, что пустят угарный газ и отравят ее родителей через подвал .

« Девочку постоянно накачивали наркотиками и насиловали. Родители уверены, что об этом знали все педагоги, директор школы и даже участковый . Позже с девочки потребовали крупную сумму денег, сказав, что если она не принесет, то ей сбреют брови и волосы. Девочка обратилась к своему другу, а тот сообщил обо всем ее родителям», — добавили в фонде.

В первые дни после освобождения от сексуализированного рабства подросток не получила никакой медпомощи. Родители сами возили ее в частную клинику, чтобы сдать анализы и зафиксировать повреждения.

По данным основательницы фонда «Не Молчи KZ» Дины Тансари (Смаиловой), все переводы, которые совершали мужчины [«клиенты» девочки], зафиксированы и их более тысячи . По словам общественницы, девочку и ее маму вызывали на допросы 10 раз, где заставляли все рассказывать. Как рассказала правозащитница, все эти процедуры были максимально негуманными. Во время последнего допроса маму девочки увезли на скорой помощи.

Тансари заявила, что первым человеком, который изнасиловал девочку, стал сотрудник КНБ (Комитет национальной безопасности Казахстана) . Он же был ее первым «клиентом».

Полиция завела уголовное дело по статье 134, часть 3 («Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией») УК РК. Однако потерпевшие требуют, чтобы статью переквалифицировали в более серьезную, так как по текущей статье максимальное наказание — до шести лет лишения свободы .