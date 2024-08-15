В возрасте 94 лет умерла Джина Роулендс. Об этом сообщает Deadline.

Она скончалась в своем доме в Индиан-Уэллсе, Калифорния, в окружении семьи. Причина смерти не называется. Однако ранее сын и режиссер актрисы Ник Кассаветис рассказал, что у нее обнаружили болезнь Альцгеймера.

Роулендс снялась в фильме своего сына «Дневник памяти» с Райаном Гослингом в главной роли. Она сыграла Элли в старости, страдающую деменцией.

«Я пригласил свою маму на роль Элли в возрасте, и мы долго говорили о болезни Альцгеймера, желая быть искренними, а теперь, последние пять лет, у нее болезнь Альцгеймера. У нее полное слабоумие. И это безумие: мы жили этим, она играла это, а теперь это у нас», — сказал Кассаветис.

Актриса завершила свою карьеру в Голливуде в 2015 году, получив четыре премии «Эмми», два «Золотых глобуса» и две номинации на «Оскар» за фильмы «Женщина не в себе» (1974) и «Глория» (1980). Над ними она работала с покойным мужем Джоном Кассаветисом.

Фильм «Женщина не в себе» был создан по инициативе Роулендс, которая хотела разобраться в трудностях, с которыми сталкиваются американские женщины в своей жизни и отношениях.