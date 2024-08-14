Звезда «Остаться в живых» Мэттью Фокс сыграет в сериале «Ассасин»

Звезда сериала «Остаться в живых» Мэттью Фокс сыграет в многосерийной драме «Ассасин», которую выпустит стриминговый сервис Max. Об этом cообщил Deadline.

Шоу выпустит студия Gaumont и продакшн-компания Entertainment 360. Сценаристом и продюсером проекта станет Джон Гленн, работавший над «Спецназом». Он напишет сценарий на основе книжной серии британского писателя Тома Вуда.

В центре истории будет безжалостный наемный убийца по имени Виктор. По сюжету его предаст один из клиентов, в результате чего герой подвергнется преследованию многочисленных врагов, в том числе оперативников спецслужб и киллера.

Они последуют за Виктором по всему свету. Чтобы спастись, ассасину придется раскрыть свою личность перед человеком, который его предал, а еще — побороть остатки собственной человечности, ставящей его жизнь под угрозу.