Вышел новый трейлер второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Сегодня в 00:30
Кадр: Prime Video/YouTube

На ютуб-канале Prime Video опубликовали новый трейлер второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти», который выйдет 29 августа.

В ролике Средиземье погружается в войну по вине Саурона. Противостоять падшему эльфу стремится Галадриэль. Свою помощь в борьбе с могущественным злодеем ей предлагают даже бывшие враги.

«Эльфы и гномы, орки и люди, волшебники и мохноноги… по мере того, как дружба становится напряженной, а королевства начинают распадаться, силы доброй воли все более отважно борются за то, чтобы сохранить самое важное для них… друг друга», — говорится в синопсисе сезона.

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» должен стать самым дорогостоящим телепроектом в истории. Его первый сезон вышел в 2022 году. «Афиша Daily» рассказывала, почему он оказался лучше, чем такие хиты как «Дом Дракона» и «Ведьмак».

Второй сезон сняла полностью женская команда режиссеров. Роль Адара в проекте начал исполнять другой актер: Сэм Хейзелдин заменил Джозефа Моула.

Сериал должен получить пять сезонов. Третий из них уже запустили в работу. Над ним работают Дж.Д.Пейн и Патрик МакКей.

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