Звезду телеканала Disney арестовали за нападение на бойфренда

Вчера в 23:23
Фото: skaijackson

Звезду телеканала Disney Скай Джексон, известную по сериалу «Джесси», арестовали по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщил Independent.

Актрису взяли под стражу после того, как она якобы толкнула своего бойфренда. Инцидент произошел в тематическом парке в Лос-Анджелесе. При девушке не обнаружили никакого оружия. Ее парень также не жаловался на какие‑либо травмы.

Джексон доставили в полицейский участок в Западном Голливуде. Она предстанет перед Верховным судом Ван-Найса. В полиции отметили, что расследование указало на то, что актриса была «основным агрессором» в ходе ссоры.

Джексон отпустили и полицейского участка спустя несколько часов. Актриса пока никак не прокомментировала произошедшее.

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