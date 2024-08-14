Фильм «Мамма Миа» получит третью часть, заявила актриса Кристин Барански

Сегодня в 22:19
Кадр: Universal Pictures

Американская актриса Кристин Барански, известная по сериалу «Позолоченный век» и фильму «Чикаго», заявила, что в на экраны выйдет третий фильм из серии «Мамма Миа». Об этом написал The Hollywood Reporter.

По ее словам, продюсер Джуди Крэймер уже работает над созданием новой картины. У нее уже есть сюжет. «Мы все будем веселиться на каком‑нибудь сказочном греческом или хорватском острове, я надеюсь», — сказала Барански.

Актриса отметила, что Крэймер поделилась с ней планами. «Джуди Крэймер делает так, чтобы все случилось. Она воплотила в жизнь второй фильм, и это был феноменальный успех», — заявила она.

По словам Барански, фильмы из серии «Мамма Миа» делают людей счастливыми. «Людей привлекают счастье и радость, а не обреченность и уныние. „Мамма Миа“ сделала счастливыми миллионы людей по всему миру», — подчеркнула артистка.

«Не кажется ли вам, что она немного глуповата? В этом ее очарование. Когда я бываю в Европе, не могу передать, сколько маленьких девочек хотят сфотографироваться с Таней. Меня немного беспокоит, что Таня — их любимый персонаж. Но, что ж, нас всега привлекали такие энергичные, сексуальные леди», — добавила Барански.

Музыкальная комедия «Мамма миа!» вышла в 2008 году. Она рассказала о девушке, которая решает узнать своего отца — и приглашает на свадьбу троих мужчин, с которыми у ее матери были отношения. «Мамма миа 2!» вышла в 2018 году.

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