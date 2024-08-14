Киностудия Warner Bros. подала заявку на регистрацию логотипа WB в России

Американская кинокомпания Warner Bros. Entertainmens подала в Роспатент заявку на регистрацию в России логотипа в виде стилизованных букв WB. Об этом сообщило агентство «Москва».

Студия намерена производить и показывать под брендом фильмы, а также создавать компьютерные игры. Также в планах — продажа одежды, игрушек, спорттоваров, постельного белья, посуды, пакетов, ювелирных украшений и электроники.

Кроме того, Warner Bros. хочет собирать информацию в компьютерных базах данных, заниматься рекламой, открывать рестораны и вести соцсети. При этом компания в данный момент не работает в России.