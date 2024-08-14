В Самарской области двухлетняя девочка умерла после изнасилования. Что об этом известно?

В Самарской области двухлетняя девочка по имени Мира умерла после жестокого изнасилования. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Там рассказали, что 11 августа девочку в бессознательном состоянии доставили в больницу города Чапаевска. У малышки было множество телесных повреждений. Спасти ее реаниматологам не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании и убийстве ребенка, не достигшего 14 лет. К вечеру 12 августа в Чапаевске задержали подозреваемого в преступлении.

Им оказался неоднократно судимый сосед бабушки погибшей. Он, как утверждают местные жители, украл девочку со двора, утащил ее в заброшенный дом, а затем изнасиловал и избил. Позднее он помогал бабушке ребенка с поисками.

«Мы в огороде были, собирали огурцы, когда пришел сосед. В дом его не пустила, потому что был поддатый. Мне приспичило собрать вещи, которые внучка раскидала. Через некоторое время поняла, что голосок детский не слышно больше», — вспомнила бабушка жертвы.

По информации телеграм-канала Baza, девочке хватило сил дойти до ворот дома. Там ее встретил тот самый сосед, которого и подозревают в убийстве. Домой малышку принес ее дядя.

Родственники убитой заявили, что сосед признался в содеянном. Они утверждают, что 36-летний мужчина Сергей Ващенко состоит на учете «в дурке». Во время преступления он якобы был пьян.

«За 15–20 минут он сломал ей конечности, разорвал влагалище, сломал копчик. Сделал дырку во лбу (были видны мозги). На ней не было живого места!» — рассказала в соцсетях женщина, представившаяся тетей девочки.

Она отметила, что Сергей часто заходил в гости к ее матери. Соседи считали мужчину «безобидным» и знали его с детства. В день трагедии бабушка убитой малышки «почувствовала запах алкоголя» от Ващенко и выгнала его из дома.

По словам тети Миры, предполагаемый преступник на допросе в полиции «попытался всю вину свалить на маму» девочки. Он заявил, что та выпивала вместе с ним. Семья убитого ребенка отрицает эту информацию: мама жертвы, как говорят близкие, была на работе.

Правоохранители провели следственный эксперимент с подозреваемым. Во время него Сергей попытался отказаться от своих признательных показаний. По словам родственников убитой девочки, он «начал ехидно ухмыляться, мол, сначала докажите, что это я».

Мужчину поместили под стражу почти на два месяца. Его жертву тем временем успели похоронить. Прощание с девочкой бесплатно организовал местный центр ритуальных услуг. Миру похоронили в розовом гробу, ее одели в белое платье, а лицо закрыли вуалью.

«Девочку очень сильно покалечили, мы наложили много грима, чтобы скрыть побои на лице и теле», — поделились организаторы похорон.

Проститься с ребенком пришел почти весь Чапаевск. «Папа Миры в очень плохом состоянии, так же как и первый муж сестры. Они ходят как мертвые, постоянно плачут. Бабушка без конца рыдает», — рассказала тетя убитой.

Расследование трагедии в Чапаевске взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Убийство прокомментировал и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он назвал случившееся «диким, нечеловеческим преступлением, от которого кровь стынет в жилах».