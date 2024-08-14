В США выпустили духи с ароматом майонеза

Сегодня в 19:14
Фото: Hellmann’s

Американский производитель соусов Hellmann’s выпустил духи, вдохновленные майонезом, сообщает Food & Wine. Аромат Will Levis No. 8 сочетает в себе нотки терпкого лимона, кофе, мускуса, ванили и того, что компания называет майонезным аккордом.

Амбассадором парфюма стал квотербек американской футбольной команды Tennessee Titans Уилл Левис. В прошлом году в соцсетях завирусился ролик, в котором он добавляет майонез Hellman’s себе в кофе. За это компания наградила спортсмена пожизненным запасом соуса. Сам Левис позже признался, что не стал бы пить кофе с майонезом, а видео он снял просто для забавы.

При этом к именному аромату спортсмен отнесся вполне серьезно. Он тесно сотрудничал с Hellmann’s и парфюмерами, чтобы духи действительно отражали его личность и поведение на футбольном поле.

Компания провела несколько тестов и в итоге отлично справилась с задачей, считает Левис. Получившийся парфюм, по его словам, сочетает все, что он любит в майонезе. Аромат «сливочный, мягкий, с нотками лимона» и получился даже лучше, чем рассчитывал футболист.

Видео: Hellmann’s

Продажи Will Levis No. 8 стартовали утром 13 августа по цене 8 долларов за флакон. Впрочем, пока их купить не получится. На официальном сайте Hellmann’s написано, что вся партия уже распродана.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами