В США выпустили духи с ароматом майонеза

Американский производитель соусов Hellmann’s выпустил духи, вдохновленные майонезом, сообщает Food & Wine. Аромат Will Levis No. 8 сочетает в себе нотки терпкого лимона, кофе, мускуса, ванили и того, что компания называет майонезным аккордом.

Амбассадором парфюма стал квотербек американской футбольной команды Tennessee Titans Уилл Левис. В прошлом году в соцсетях завирусился ролик, в котором он добавляет майонез Hellman’s себе в кофе. За это компания наградила спортсмена пожизненным запасом соуса. Сам Левис позже признался, что не стал бы пить кофе с майонезом, а видео он снял просто для забавы.

При этом к именному аромату спортсмен отнесся вполне серьезно. Он тесно сотрудничал с Hellmann’s и парфюмерами, чтобы духи действительно отражали его личность и поведение на футбольном поле.

Компания провела несколько тестов и в итоге отлично справилась с задачей, считает Левис. Получившийся парфюм, по его словам, сочетает все, что он любит в майонезе. Аромат «сливочный, мягкий, с нотками лимона» и получился даже лучше, чем рассчитывал футболист.

Видео: Hellmann’s