Геймер из Саудовской Аравии подключил 444 консоли к одному ТВ и попал в Книгу Гиннесса

Ибрагим Аль-Насер из Саудовской Аравии поставил рекорд по числу игровых консолей, подключенных к одному телевизору. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
В коллекции геймера сотни консолей — от первой игровой приставки в мире Magnavox Odyssey, выпущенной в 1979 году, до PlayStation 5 Slim, релиз которой состоялся в конце 2023 года. У Аль-Насера есть как всем известные Xbox 360, Nintendo Switch, Wii U, Sega Genesis, так и редкие экземпляры вроде Super A’Can.
444 из своих консолей он смог подключить к одному телевизору. Для этого ему пришлось воспользоваться многочисленными переходниками и адаптерами и заносить всю систему в Excel. В таблице можно узнать, на какой именно из переключателей необходимо нажать, чтобы на экране ТВ отобразилась нужная консоль.
Аль-Насер рассказал, что пришел к такой идее, когда у него скопилось множество игровых приставок. Тогда перед ним было два варианта: либо постоянно отключать одну консоль и включать другую, либо добавить больше коммутаторов и присоединить их все. Мужчина выбрал второй вариант, подумав, что следует обратиться в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы поделиться своим уникальным проектом.
Что удивительно, Аль-Насеру получилось соорудить свою систему, аккуратно скрыв от глаз почти все кабели. Для этого, по словам рекордсмена, он «использовал все имеющиеся на рынке инструменты».
На вопрос, какая приставка ему нравится больше всего, Аль-Насер отвечает: «Для меня лучшая игровая консоль всех времен, номер один сейчас и навеки — Sega Genesis».