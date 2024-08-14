Геймер из Саудовской Аравии подключил 444 консоли к одному ТВ и попал в Книгу Гиннесса

Ибрагим Аль-Насер из Саудовской Аравии поставил рекорд по числу игровых консолей, подключенных к одному телевизору. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

В коллекции геймера сотни консолей — от первой игровой приставки в мире Magnavox Odyssey, выпущенной в 1979 году, до PlayStation 5 Slim, релиз которой состоялся в конце 2023 года. У Аль-Насера есть как всем известные Xbox 360, Nintendo Switch, Wii U, Sega Genesis, так и редкие экземпляры вроде Super A’Can.

444 из своих консолей он смог подключить к одному телевизору. Для этого ему пришлось воспользоваться многочисленными переходниками и адаптерами и заносить всю систему в Excel. В таблице можно узнать, на какой именно из переключателей необходимо нажать, чтобы на экране ТВ отобразилась нужная консоль.

Аль-Насер рассказал, что пришел к такой идее, когда у него скопилось множество игровых приставок. Тогда перед ним было два варианта: либо постоянно отключать одну консоль и включать другую, либо добавить больше коммутаторов и присоединить их все. Мужчина выбрал второй вариант, подумав, что следует обратиться в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы поделиться своим уникальным проектом.

Что удивительно, Аль-Насеру получилось соорудить свою систему, аккуратно скрыв от глаз почти все кабели. Для этого, по словам рекордсмена, он «использовал все имеющиеся на рынке инструменты».