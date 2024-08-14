Гаспар Ноэ рассказал о пережитом кровоизлиянии в мозг

Франко-аргентинский режиссер Гаспар Ноэ, автор «Необратимости» и «Входа в пустоту», рассказал о пережитом кровоизлиянии в мозг. Своим непростым опытом кинематографист поделился в интервью «Кинопоиску».

По словам Ноэ, пять лет назад в его голове «разорвалась какая‑то вена». Режиссер отметил, что «должен был умереть». «И с того дня я чувствую хрупкость жизни еще более остро», — признался он.

Ноэ подчеркнул, что «смерть не обязательно что‑то ужасное», а у него самого «нет проблем со смертью». «Единственное, хочется не умереть раньше родителей, чтобы не причинять им боль», — отметил режиссер.

Он добавил, что у него «есть ощущение второго шанса» после случившегося. Кроме того, Ноэ «отдельно доволен тем, что не стал дебилом». По словам кинематографиста, медики оценивали шанс на «какое‑то поражение мозга» в 35%.

«Так что мне чрезвычайно повезло, и надо этим пользоваться и продолжать радоваться жизни. Я стал гораздо спокойнее. Например, люди теперь меня бесят гораздо меньше. Иногда нужно сердиться, но вообще мои отношения с реальностью стали более спокойными и счастливыми», — сказал Ноэ.

Режиссер поделился в интервью, что приехал в Россию впервые ради встречи с местными синефилами. Он пообщался с российским кинематографистом Александром Сокуровым — обсудил с ним ленты Михаила Калатозова и Элема Климова.