Сериал «Джентльмены» Гая Ричи продлили на второй сезон

Netflix продлил сериал «Джентльмены» на второй сезон, сообщает Variety. Режиссером вновь будет Гай Ричи, а сценарий он напишет в соавторстве с Мэтью Ридом.

К своим ролям вернутся Тео Джеймс и Кая Скоделарио, сыгравшие аристократа Эдди Хорнимана и наследницу наркоимперии Сьюзи Гласс. Полный состав актеров объявят позже.

Во втором сезоне будет восемь эпизодов. Съемки начнутся в следующем году.

Первый сезон «Джентльменов» вышел в марте 2024 года. Это спин-офф одноименного фильма Гая Ричи 2019 года, но с совсем другими героями.