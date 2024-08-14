Сериал «Джентльмены» Гая Ричи продлили на второй сезон

Сегодня в 17:21
Фото: Netflix

Netflix продлил сериал «Джентльмены» на второй сезон, сообщает Variety. Режиссером вновь будет Гай Ричи, а сценарий он напишет в соавторстве с Мэтью Ридом.

К своим ролям вернутся Тео Джеймс и Кая Скоделарио, сыгравшие аристократа Эдди Хорнимана и наследницу наркоимперии Сьюзи Гласс. Полный состав актеров объявят позже.

Во втором сезоне будет восемь эпизодов. Съемки начнутся в следующем году.

Первый сезон «Джентльменов» вышел в марте 2024 года. Это спин-офф одноименного фильма Гая Ричи 2019 года, но с совсем другими героями.

Сериал рассказывает об офицере миротворческих войск и сыне герцога Эдварде Хорнимэне. После смерти отца он получает в наследство долю в конопляном бизнесе, которым заправляет элегантная гангстерша Сьюзи. Поначалу Эдвард планирует вызволить свою семью из лап гангстеров, но со временем понимает, что не только имеет вкус к преступности, но и довольно хорош в ней.

Подробности по теме
«Министерство неджентльменских дел» или шоу «Джентльмены»? Что нового смотреть у Гая Ричи
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами