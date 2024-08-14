Турция не будет выдавать ВНЖ тем, кто приехал как турист

Турция перестанет выдавать вид на жительство тем, кто въехал в страну с туристическими целями. Об этом глава МВД Али Ерликай рассказал газете Sabah.

Он отметил, что граждане 95 стран (включая Россию) могут находиться в Турции без визы до шести месяцев, однако люди, приезжающие с туристическими целями, не могут просить ВНЖ.

«Если вы приехали как турист, вы не можете сказать: „Я хочу работать пастухом“. Отправляйтесь на родину, подайте там заявление на получение разрешения на работу, и мы вас оценим. Расскажите о своих намерениях, и мы выдадим вам вид на жительство в соответствии с ними», — заявил он.

При этом сам процесс получения ВНЖ упростят. Его можно будет получить у нотариуса, а студентам будут выдавать ВНЖ в университетах.

Ерликай также рассказал о планах Турции ввести обязательную дактилоскопию для всех въезжающих иностранцев. По его словам, отпечатки пальцев начнут снимать «в будущем», как это делают при въезде в Великобританию или США.

Турция стала одной из самых популярных стран, куда направились россияне после начала военной операции на территории Украины и объявления мобилизации. В 2022 году граждане РФ стали лидерами по числу выданных ВНЖ и по покупке недвижимости в Турции.