Турция не будет выдавать ВНЖ тем, кто приехал как турист

Турция перестанет выдавать вид на жительство тем, кто въехал в страну с туристическими целями. Об этом глава МВД Али Ерликай рассказал газете Sabah.
Он отметил, что граждане 95 стран (включая Россию) могут находиться в Турции без визы до шести месяцев, однако люди, приезжающие с туристическими целями, не могут просить ВНЖ.
«Если вы приехали как турист, вы не можете сказать: „Я хочу работать пастухом“. Отправляйтесь на родину, подайте там заявление на получение разрешения на работу, и мы вас оценим. Расскажите о своих намерениях, и мы выдадим вам вид на жительство в соответствии с ними», — заявил он.
При этом сам процесс получения ВНЖ упростят. Его можно будет получить у нотариуса, а студентам будут выдавать ВНЖ в университетах.
Ерликай также рассказал о планах Турции ввести обязательную дактилоскопию для всех въезжающих иностранцев. По его словам, отпечатки пальцев начнут снимать «в будущем», как это делают при въезде в Великобританию или США.
Турция стала одной из самых популярных стран, куда направились россияне после начала военной операции на территории Украины и объявления мобилизации. В 2022 году граждане РФ стали лидерами по числу выданных ВНЖ и по покупке недвижимости в Турции.
В октябре турецкие власти ужесточили требования для получения ВНЖ после покупки недвижимости. Минимальная стоимость жилья для оформления документов выросла до 200 тыс. долларов, до этого для небольших городов она составляла 50 тыс., а для мегаполисов — 75 тыс.