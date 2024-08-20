Сервис «Короче» начал отмечать в путеводителях пет-френдли-места

Сервис «Короче» от «Авиасейлс» начал отмечать в своих путеводителях места, доступные для путешественников с животными. Точки на картах с тегами «можно с собакой» или «можно с питомцем» уже появились в 15 городах России.

Глава продуктовой редакции «Авиасейлс» Ирина Мацанова рассказала, что сотрудники компании очень любят своих питомцев и регулярно делятся их фотографиями в специальном чате.

«Мы путешествуем вместе и знаем на собственной шкуре, что организовать поездку с питомцем сложнее, чем обычную „двуногую“. Мы надеемся, что смогли забрать часть забот на себя — теперь путешественникам не придется долго искать кафе или отель, в котором будут рады животным», — сказала она.