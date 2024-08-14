Мэтт Деймон заявил, что не смог бы вынести внимание прессы, с которым годами сталкивался Бен Аффлек

В недавнем подкасте «Radio Times Podcast» Мэтт Деймон признался, что не может представить, как бы он справился с тем количеством внимания со стороны прессы, с которым на протяжении многих лет сталкивался его друг и давний коллега Бен Аффлек.
Звезда «Марсианина» отметила, что у них «во многом параллельные карьеры»: они оба получили популярность благодаря победе на «Оскаре» с фильмом «Умница Уилл Хантинг», а затем стали хедлайнерами франшиз и фильмов крупных студий.
«Мне очень повезло в этом смысле, <…> особенно когда я смотрю на брата Кейси, Бена. Я не могу представить, как можно жить под таким пристальным вниманием. И так было на протяжении 25 лет, и во многом наши карьеры шли параллельно, так что мне повезло, что я был как бы освобожден от этого аспекта популярности», — сказал Деймон.
Актер называет свой «скучный» брак (с Лусьяной Барросо) одной из главных причин того, что голливудская пресса не так навязчиво лезет в его жизнь по сравнению с Аффлеком, чьи отношения с Дженнифер Лопес продолжают «подпитывать машину таблоидов».
«Журнальная культура, которая была так велика <…> 25 лет назад, как бы игнорировала меня. Женатый парень, это так скучно [для них]. Все, что продается в журналах, — это скандалы, секс и все такое. <…> И если ты не делаешь ничего из этого, они не хотят тратить свое время на то, чтобы тебя фотографировать. Так что в итоге меня оставили в покое», — добавил Деймон.
«Я просто хотел работать, и поэтому несколько лет прятался, пока не взял себя в руки. К счастью, я влюбился в человека, который не был связан с этим бизнесом и мог бы терпеть эту составляющую популярности, и это очень поддержало меня», — признался он.
Деймон и Аффлек помогали друг другу пережить славу и различные карьерные испытания на протяжении многих лет. Например, в 2022 году Аффлек рассказал изданию Entertainment Weekly, что Деймон сыграл ключевую роль в том, чтобы заставить его перестроить свою карьеру, после того как работа над «Лигой справедливости» привела его «на самое дно».
«У меня был очень тяжелый опыт работы над „Лигой справедливости“ по целому ряду причин. Я никого не обвиняю, произошло много всего. Но фактически все дело в том, что я не был счастлив. Мне не нравилось быть там. Я не считал это интересным. А потом случились очень дерьмовые, ужасные вещи. Но именно тогда я понял, что больше не буду этим заниматься», — поделился тогда актер в разговоре с коллегой.