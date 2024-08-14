Мэтт Деймон заявил, что не смог бы вынести внимание прессы, с которым годами сталкивался Бен Аффлек

В недавнем подкасте «Radio Times Podcast» Мэтт Деймон признался, что не может представить, как бы он справился с тем количеством внимания со стороны прессы, с которым на протяжении многих лет сталкивался его друг и давний коллега Бен Аффлек.

Звезда «Марсианина» отметила, что у них «во многом параллельные карьеры»: они оба получили популярность благодаря победе на «Оскаре» с фильмом «Умница Уилл Хантинг», а затем стали хедлайнерами франшиз и фильмов крупных студий.

«Мне очень повезло в этом смысле, <…> особенно когда я смотрю на брата Кейси, Бена. Я не могу представить, как можно жить под таким пристальным вниманием. И так было на протяжении 25 лет, и во многом наши карьеры шли параллельно, так что мне повезло, что я был как бы освобожден от этого аспекта популярности», — сказал Деймон.

Актер называет свой «скучный» брак (с Лусьяной Барросо) одной из главных причин того, что голливудская пресса не так навязчиво лезет в его жизнь по сравнению с Аффлеком, чьи отношения с Дженнифер Лопес продолжают «подпитывать машину таблоидов».

«Журнальная культура, которая была так велика <…> 25 лет назад, как бы игнорировала меня. Женатый парень, это так скучно [для них]. Все, что продается в журналах, — это скандалы, секс и все такое. <…> И если ты не делаешь ничего из этого, они не хотят тратить свое время на то, чтобы тебя фотографировать. Так что в итоге меня оставили в покое», — добавил Деймон.

«Я просто хотел работать, и поэтому несколько лет прятался, пока не взял себя в руки. К счастью, я влюбился в человека, который не был связан с этим бизнесом и мог бы терпеть эту составляющую популярности, и это очень поддержало меня», — признался он.

Деймон и Аффлек помогали друг другу пережить славу и различные карьерные испытания на протяжении многих лет. Например, в 2022 году Аффлек рассказал изданию Entertainment Weekly, что Деймон сыграл ключевую роль в том, чтобы заставить его перестроить свою карьеру, после того как работа над «Лигой справедливости» привела его «на самое дно».