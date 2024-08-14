Disney запрещает вдовцу судиться с компанией из‑за смерти жены, поскольку он подписался на Disney+

Disney запрещает мужчине, чья жена умерла из‑за отравления в ресторане Disney World, подавать на компанию в суд, потому что он подписывался на Disney+. Об этом сообщает New York Post.

В октябре прошлого года Джеффри Пикколо посетил с супругой Канокпорн Тансуан, работавшей врачом, тематический парк во Флориде. В ирландском пабе на территории парка женщина заказала себе гребешки, луковые кольца, брокколи и кукурузные оладьи.

Как утверждается в иске, она неоднократно предупредила персонал, что у нее аллергия на орехи и молочные продукты. Вскоре после выхода из ресторана у нее начались проблемы с дыханием. Несмотря на то, что ей немедленно ввели эпифедрин, она скончалась в больнице.

Пикколо подал в суд на Disney, требуя 50 тыс. долларов в качестве компенсации морального вреда, потери дохода и расходов на похороны.

Однако гигант индустрии развлечений настаивает, что иск должен быть отклонен, поскольку Пикколо в 2019 году подписался на стриминговый сервис Disney+. Оказывается, в пользовательском соглашении (которое никто не читает) есть пункт, что любые споры с компанией клиенты должны решать лишь в порядке индивидуального арбитража. В таких неправительственных судах крупным корпорациям легче выиграть дела.

В Disney добавили, что мужчина согласился на аналогичные условия и во второй раз, когда использовал приложение My Disney Experience для покупки билетов на посещение тематического парка Epcot в сентябре прошлого года — за месяц до злополучной поездки.

Адвокаты Пикколо назвали аргументы Disney «абсурдными» и «возмутительно необоснованными». «Идея, что условия, согласованные потребителем при создании бесплатной пробной учетной записи Disney+, навсегда лишают этого потребителя права на суд присяжных в любом споре с любым филиалом или дочерней компанией Disney, настолько возмутительно неразумна и несправедлива, что шокирует совесть судей, и суд не должен обеспечивать соблюдение такого соглашения», — сказали юристы.