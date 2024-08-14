«Уэмбли» запретил безбилетным фанатам Тейлор Свифт собираться у стадиона

Стадион «Уэмбли» объявил о том, что будет выводить всех безбилетных поклонников Тейлор Свифт, которые соберутся у лондонской площадки во время ее концерта, передает The Guardian.

Руководство концертного зала приняло такое решение после срыва концертов певицы в Вене из‑за террористической угрозы.

«Для обеспечения безопасного входа и выхода всех желающих со стадиона никому не разрешается стоять у входа или на Олимпийской лестнице перед стадионом. Владельцы билетов, не прошедшие на стадион, будут перемещены», — сказано в заявлении компании.

Во многих городах поклонники певицы приходили к месту проведения концерта, даже если у них не было билетов. Во время выступления Свифт в Мюнхене в прошлом месяце фанаты собрались на холме, прилегающем к стадиону «Олимпиаштадион», чтобы понаблюдать за событием.

Свифт рассказала, что на каждый из концертов в Мюнхене пришло около 50 000 безбилетных поклонников, чтобы послушать выступление певицы из парка, добавив: «Я смотрела так много видеороликов, на которых толпы людей издалека полностью участвуют в шоу, как это радостно. Я очень благодарна за неожиданные воспоминания, которые создал этот тур».

Три венских концерта Свифт были отменены после того, как австрийские власти арестовали трех подростков в связи с предполагаемым заговором с целью взрыва на одном из шоу. По словам полиции, молодые люди вдохновлялись группировками ИГИЛ* и «Аль-Каида»*.

Правоохранители также сообщили, что один из подозреваемых признался, что планировал «убить как можно больше людей за пределами концертной площадки». Ожидалось, что на улице соберутся до 35 000 зрителей, не имеющих билетов.

После отмены австрийских выступлений поп-певицы тысячи поклонников вышли на улицы Вены и спели ее песни, обнимаясь и разрисовывая мостовую текстами из треков Свифт.