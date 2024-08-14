По мему о гномах и рыцарях выпустят игру

Студия Terletski Games, разработавшая игру «Альтушка для скуфа», анонсировала новый тайтл. Она выпустит симулятор рыцаря из мемов про гнома.

В игре предстоит ловить гномов в проклятом мире и выяснить, что же с этим миром произошло. «Погрузитесь в атмосферу мрачного средневекового темного фэнтези и постарайтесь найти всех гномов», — говорится в описании тайтла.

В Steam выход игры намечен на осень 2024 года. Разработчики ориентируются на сентябрь, но точная дата пока неизвестна.

Разработчики обещают стильную низкополигональную графику, процедурно генерируемый мир и высокую степень реиграбильности. В игре будет пять уровней, пять гномов, десять сюжетных персонажей и шесть концовок, которые зависят от выборов игрока. «Низкая стоимость соответствует уровню контента», — предупреждают создатели.