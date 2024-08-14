По мему о гномах и рыцарях выпустят игру

Сегодня в 13:57
Фото: Terletski Games

Студия Terletski Games, разработавшая игру «Альтушка для скуфа», анонсировала новый тайтл. Она выпустит симулятор рыцаря из мемов про гнома.

В игре предстоит ловить гномов в проклятом мире и выяснить, что же с этим миром произошло. «Погрузитесь в атмосферу мрачного средневекового темного фэнтези и постарайтесь найти всех гномов», — говорится в описании тайтла.

В Steam выход игры намечен на осень 2024 года. Разработчики ориентируются на сентябрь, но точная дата пока неизвестна.

Разработчики обещают стильную низкополигональную графику, процедурно генерируемый мир и высокую степень реиграбильности. В игре будет пять уровней, пять гномов, десять сюжетных персонажей и шесть концовок, которые зависят от выборов игрока. «Низкая стоимость соответствует уровню контента», — предупреждают создатели.

Мем про гномов и рыцарей запустил этим летом белорусский блогер Crawly. В костюме гнома он ходит по торговым центрам Варшавы, пытаясь проникнуть к стойкам и кассам. По легенде, гном с помощью сачка пытается поймать своих главных врагов — рыцарей (в реальности ими выступают охранники, которые прогоняют блогера из ТЦ). Ролики с гномом завирусились в тиктоке — самый популярный набрал более 112 млн просмотров.

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