Айо Эдебири путешествует во времени с Мэри-Луизой Паркер в трейлере фильма «Omni Loop»

Студия Magnolia представила трейлер научно-фантастической комедии «Omni Loop» с Айо Эдебири, известной по сериалу «Медведь», и Мэри-Луизой Паркер («Западное крыло»). Премьера состоится 20 сентября.

Трейлер рассказывает о квантовом физике Зое (Паркер), которая обнаруживает, что застряла во временной петле, а жить ей осталось всего неделю. Когда она встречает одаренную студентку Паулу (Эдебири), они объединяются, чтобы спасти жизнь героини и раскрыть тайны путешествий во времени.

«Я уже делала это раньше. Завтра вечером я приму таблетку и вернусь на неделю назад», —говорит Зоя в ролике. Она способна предсказывать будущее, вплоть до того, что знает, сколько пальцев держит Паула и когда мяукнет ее кошка.