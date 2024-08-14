Айо Эдебири путешествует во времени с Мэри-Луизой Паркер в трейлере фильма «Omni Loop»

Сегодня в 13:41
Фото: Rotten Tomatoes Trailers/YouTube

Студия Magnolia представила трейлер научно-фантастической комедии «Omni Loop» с Айо Эдебири, известной по сериалу «Медведь», и Мэри-Луизой Паркер («Западное крыло»). Премьера состоится 20 сентября.

Трейлер рассказывает о квантовом физике Зое (Паркер), которая обнаруживает, что застряла во временной петле, а жить ей осталось всего неделю. Когда она встречает одаренную студентку Паулу (Эдебири), они объединяются, чтобы спасти жизнь героини и раскрыть тайны путешествий во времени.

«Я уже делала это раньше. Завтра вечером я приму таблетку и вернусь на неделю назад», —говорит Зоя в ролике. Она способна предсказывать будущее, вплоть до того, что знает, сколько пальцев держит Паула и когда мяукнет ее кошка.

В актерский состав фильма также вошли Ханна Перл Утт, Крис Уитаске, Карлос Джейкотт, Харрис Юлин, Стивен Майер и Эдди Кэхилл. Режиссером фильма выступил Бернардо Бритто, а продюсерами — Дэвид Инохоса от 2AM, Патрик Донован и Бен Коэн.

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