Норвежец прилетел в Стокгольм без билета и попытался так же вернуться в Мюнхен

Сегодня в 14:19
Фото: Nick Herasimenka/Unsplash

Гражданин Норвегии прилетел из Германии в Швецию без билета, а затем попытался таким же образом вернуться обратно, передает издание Bild.

В начале августа в аэропорту Мюнхена мужчине удалось пройти автоматический билетный контроль, прижавшись к другому пассажиру. Сотрудники не проверили у него посадочный талон, и норвежец успешно сел в самолет. Однако на борту не оказалось свободных мест, и нарушителя высадили в сопровождении полицейских.

Уже на следующий день он вернулся в аэропорт и по той же схеме все же смог сесть на рейс Lufthansa до Стокгольма. Сразу после посадки в столице Швеции мужчина решил вернуться в Мюнхен, чем и привлек к себе внимание. Путешественника задержали и предъявили ему обвинения «в незаконном проникновении на борт и мошенничестве».

«За свою карьеру полицейского я никогда с таким не сталкивался. Аэропорт должен объяснить, как такое могло произойти. Климатические активисты взламывают ограждения, а теперь пассажир летит через всю Европу без билета», — прокомментировал инцидент глава немецкого профсоюза полиции Андреас Роскопф.

Расследованием произошедшего занимаются служба безопасности аэропорта и авиакомпания. Тем же занимается полиция аэропорта.

Недавно в московском аэропорту Внуково пассажир авиакомпании «Победа» пересел из самолета в самолет, пройдя по перрону и не заходя в здание терминала.

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