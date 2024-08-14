Журналист в Вайоминге использовал ИИ для создания статей и был уволен после разоблачения

Журналист в американском штате Вайоминг был уволен, когда обнаружилось, что он использовал искусственный интеллект для написания статей и цитат. Об этом сообщает ABC News.

40-летний репортер Аарон Пельчар, новичок в журналистике, работал в небольшой местной газете Cody Enterprise. За два месяца работы он подготовил семь статей с выдуманной прямой речью.

Обман раскрыл журналист из конкурирующего издания Powell Tribune Си Джей Бейкер. Сперва ему показались странными цитаты губернатора Вайоминга и местного прокурора в статьях Пельчара. Потом он заметил, что некоторые фразы в материалах почти роботизированы.

Однако неопровержимым доказательством стала статья о том, что главным распорядителем парада в честь Дня независимости в городе Коди станет комик Ларри-Кабельщик. Заканчивается материал словами: «Парад обещает стать незабываемым празднованием американской независимости, возглавляемым одним из самых любимых персонажей комедии. Такая структура гарантирует, что самая важная информация будет представлена в первую очередь, что позволяет читателям быстро усвоить основные моменты».

Бейкер встретился с Пельчаром, и тот признался, что действительно использовал ИИ.

После этого издатель и редактор Cody Enterprise Крис Бейкон извинился перед читателями, пообещав принять меры, чтобы подобное не повторялось. «Не имеет значения, что ложные цитаты были очевидной ошибкой торопливого репортера-новичка, который доверял ИИ. Это была моя работа», — написал он.