Джанет Джексон рассказала, что Стиви Уандер и Сэмюэль Л.Джексон приходятся ей кузенами

Певица Джанет Джексон призналась, что приходится кузиной трем другим знаменитостям: Стиви Уандеру, Сэмюэлю Л.Джексону и Трейси Чапман.

«Он наш кузен», — ответила сестра Майкла Джексона на вопрос журналиста BBC Radio 2 о том, связаны ли они со Стиви Уандером кровными узами. Артистка также уточнила, что родственниками ей приходятся певица Трейси Чапман и актер Сэмюэль Л.Джексон.

«Не так много людей знают об этом. Он наш кузен по материнской линии. Как и Трейси Чапман, как и Сэмюэль Л.Джексон», — сказала исполнительница хита «All for You» о Уандере.