Джанет Джексон рассказала, что Стиви Уандер и Сэмюэль Л.Джексон приходятся ей кузенами

Сегодня в 11:26
Фото: кадр из видео с канала Blu Skyy Orkastar/YouTube

Певица Джанет Джексон призналась, что приходится кузиной трем другим знаменитостям: Стиви Уандеру, Сэмюэлю Л.Джексону и Трейси Чапман.

«Он наш кузен», — ответила сестра Майкла Джексона на вопрос журналиста BBC Radio 2 о том, связаны ли они со Стиви Уандером кровными узами. Артистка также уточнила, что родственниками ей приходятся певица Трейси Чапман и актер Сэмюэль Л.Джексон.

«Не так много людей знают об этом. Он наш кузен по материнской линии. Как и Трейси Чапман, как и Сэмюэль Л.Джексон», — сказала исполнительница хита «All for You» о Уандере.

Она подчеркнула, что звезда «Криминального чтива» приходится ей именно кузеном, а не родным братом несмотря на одинаковую фамилию.

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