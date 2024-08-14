Благотворительная организация в Новой Зеландии раздавала конфеты со смертельной дозой метамфетамина

Новозеландская благотворительная организация Auckland City Mission, которая помогает бездомным, неосознанно распространяла леденцы с потенциально смертельной дозой метамфетамина. Об этом сообщает The Guardian.

Наркотик, завернутый в фантики от конфет, пожертвовал один из граждан, а организация включила их в свои продуктовые наборы. Теперь Auckland City Mission пытается связаться с 400 получателями помощи, которым могли достаться смертельные сладости.

По данным местного Фонда по борьбе с наркотиками, содержание метамфетамина в каждой конфете в 300 раз превышает обычную дозу и может привести к летальному исходу. Розничная стоимость леденцов составляет примерно 608 долларов США за штуку. В связи с этим в Фонде полагают, что пожертвовавший леденцы сделал это случайно, а не пытался кого‑то отравить.

Представитель фонда отметил, что маскировка наркотиков под безобидные товары — распространенный метод трансграничной контрабанды, и большая часть сладостей могла быть распространена по всей Новой Зеландии.