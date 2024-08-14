Аарон Тейлор-Джонсон сбегает из сибирской тюрьмы в новом трейлере «Крейвена-охотника»

Студия Sony Pictures Entertainment представила второй трейлер боевика «Крейвен-охотник» о легендарном противнике Человека-паука в исполнении Аарона Тейлор-Джонсона, известного по проектам «Мстители: Эра Альтрона», «Каскадеры» и «Пипец». Премьера фильма состоится в декабре 2024-го.

Как отмечают создатели картины, она будет отличаться от изображения персонажа в комиксах, например, если там Крейвен был безжалостным русским охотником, то на экране он предстанет в образе антигероя, который стремится защитить мир.

Предполагается, что действие ленты будет происходить в той же вселенной, что и «Морбиус» с Джаредом Лето. Также в актерский состав вошли Ариана ДеБос, Расселл Кроу, Фред Хечингер, Алессандро Нивола, Кристофер Эбботт и Леви Миллер.