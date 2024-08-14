Кэти Перри заподозрили в нанесении ущерба окружающей среде на съемках клипа «Lifetimes»

В отношении Кэти Перри начали расследование по факту возможного нанесения ущерба окружающей среде заповедных дюн С’Эспальмадора после съемок клипа «Lifetimes» на Ибице, передает The Guardian.

Департамент охраны окружающей среды Балеарских островов выпустил пресс-релиз, в котором утверждается, что продюсерская компания клипа не получила соответствующего разрешения перед съемками.

В музыкальном видео, снятом режиссером Stillz, 39-летняя певица резвится на островах Ибица и Форментера, днем загорая на пляже, а ночью отрываясь в знаменитых клубах острова. В клипе есть кадры системы дюн С’Эспальмадора, одного из самых экологически богатых районов Форментеры.

В департаменте уточнили, что речь идет о возможном повреждении запретной зоны, которая ограждена веревкой. Согласно заявлению, съемка не является «преступлением против окружающей среды», поскольку видео- или фотоотчеты «могут быть разрешены» по запросу.



С’Эспальмадор входит в природный парк Сес-Салинес-де-Ибица и Форментеры с 1980 года. Дюны на небольшом частном необитаемом острове — это лучше всего сохранившаяся система дюн на Балеарских островах, представляющая «большую экологическую ценность», говорится на туристическом сайте регионального правительства.