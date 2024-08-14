В Москве загорелся ТЦ «Рио»

Сегодня в 09:28

Пожар в ТЦ «Рио» полностью потушили, сообщает МЧС. Пострадавших нет.

Обновлено сегодня в 10:25

На юго-западе Москве произошел пожар в торговом центре «Рио», сообщили в МЧС.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте пожара работают 40 специалистов и 11 единиц техники.

Обшивка здания загорелась с первого по четвертый этаж, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Пожару присвоили второй номер сложности из пяти. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

По информации Baza, пожар начался в районе фитнес-центра. Что стало его причиной, пока выясняется.

Корреспондент РИА «Новости» передает, что фасад ТЦ обгорел, но открытого огня уже не видно.