Илон Маск и Дж.К.Роулинг названы в иске о кибербуллинге в отношении боксерши Иман Хелиф

Дж.К.Роулинг и Илон Маск фигурируют в иске, направленном французским властям в связи с предполагаемыми «актами жестокого кибербуллинга» в отношении алжирской боксерши и олимпийской чемпионки Иман Хелиф, передает Variety.

Иск был подан против соцсети Х, что по французским законам означает, что он был подан против неизвестных лиц. Это «гарантирует, что у прокуратуры есть вся свобода действий, чтобы вести расследование против всех людей», включая тех, кто, возможно, писал ненавистнические сообщения под псевдонимами, сказал адвокат спортсменки Набиль Буди.

В жалобе, тем не менее, упоминаются известные противоречивые фигуры. «Дж.К.Роулинг и Илон Маск названы в иске среди прочих», — подчеркнул Буди, добавив, что Дональд Трамп также будет частью расследования. «Трамп писал твиты [о Хелиф], так что независимо от того, указан он в нашем иске или нет, он неизбежно будет рассматриваться в ходе дела», — уточнил юрист.

Хелиф, которая в субботу завоевала золотую олимпийскую медаль в соревнованиях по боксу среди женщин в весе до 66 килограммов, провела большую часть Олимпийских игр 2024 года в Париже в центре скандала из‑за подозрений о смене пола.

Несмотря на то что Хелиф, рожденная в Алжире, где запрещены операции по смене пола, не является трансперсоной, она столкнулась с потоком обвинений и оскорблений по поводу своего гендера.

Дж.К.Роулинг разместила фотографию с поединка Хелиф с итальянской боксершей Анджелой Карини, обвинив первую в том, что она «наслаждается страданием женщины, которую он только что ударил по голове».