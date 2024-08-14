В Паралимпиаде впервые поучаствует трансгендерная спортсменка

В Паралимпийских играх впервые примет участие трансгендерный атлет — итальянская слабовидящая бегунья Валентина Петрилло. Об этом сообщил The Guardian.

Девушка выступит в беге на дистанциях 200 и 400 метров. «Мне все еще трудно в это поверить, но я крепко стою на земле, поскольку мой шанс поехать в Токио был в шаге от меня», — прокомментировала Петрилло.

На счету 50-летней спортсменки, которая совершила трансгендерный переход в 2019 году, — бронза Чемпионата мира. Турнир также проходил в Париже в 2023 году. До этого Петрилло выиграла 11 национальных титулов в мужской категории.

Петрилло родилась в Наполи в октябре 1973 года под именем Фабрицио. В возрасте 14 лет у спортсменки диагностировали болезнь Штаргардта. В 20 лет Петрилло переехала в Болонью, где изучала компьютерную науку в институте для слепых.

В 2017 году Петрилло призналась жене, что любит наряжаться в женскую одежду. С 2018 году легкоатлетка начала жить как женщина, а в 2019 году приступила к гормональной терапии, столкнулась с анемией и поправилась на 10 кг.

Результаты спортсменки заметно снизились из‑за терапии. Тем не менее, Петрилло не пожалела о переходе. «Лучше быть счастливой медленной женщиной, чем несчастным быстрым мужчиной», — сказала она.