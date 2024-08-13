TriStar снимет байопик о британском музыканте Бое Джордже

Киностудия TriStar Pictures выпустит байопик о британском музыканте Бое Джордже, в прошлом участнике групп Culture Club и Jesus Loves You. Об этом сообщил Deadline.

Сценарий фильма напишет Джей Си Ли, работавший ранее над сериалами «Как избежать наказания за убийство» и «Утреннее шоу». Сам Бой Джордж выступит исполнительным продюсером проекта.

Созданием ленты также займутся оскароносный продюсер Кэти Шульман, менеджер Джорджа Пол Кемсли, Джереми М. Розен и Кевин Кинг Темплтон вместе с Primary Wave Music.

Картина будет основана на автобиографиях Джорджа «Take It Like A Man», «Straight» и «Karma». Она сфокусируется на том, как Бой Джордж познакомился с продюсером Малькольмом Маклареном и присоединился к Culture Club.

Бой Джордж родился 14 июня 1961 года в Англии. Он с детства любил яркую одежду и выбирал для себя необычные образы. В 15 лет он бросил в школу, а в 17 лет ушел из дома. После знакомства с Маклареном Джордж стал солистом Culture Club.

Коллектив считался частью лондонского двиения новых романтиков. Группа выпустила шесть студийных альбомов, получила «Грэмми» и продала во всем мире более 35 млн пластинок. В 1986 году Бой Джордж ушел из группы.