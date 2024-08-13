Самый известный кондуктор Петербурга пожаловался на побои со стороны соседа

Петербургский кондуктор Виктор Петрович Лукьянов, любимый жителями города и пользователями соцсетей за трогательное отношение к своей работе, рассказал изданию «Бумага»* об избиениях со стороны соседа по дому.

Мужчина, который пару лет назад ушел на пенсию, признался, что уже несколько раз оказывался в больнице из‑за побоев. Поводом для них стало то, что бывший кондуктор собирает алюминиевые банки и сдает их в металлолом.

Действия Лукьянова не понравились соседу и его жене. Они стали обвинять Виктора Петровича, что тот приносит домой мусор, из‑за которого в квартирах появляются тараканы. Сам Виктор Петрович заверяет, что соблюдает чистоту.

«Я офицер, который прослужил 28 лет в советской армии, — я грязь тащу? У меня в квартире идеальный порядок, в коридорах все время мою за собой, этаж покрасил, протираю лифт, протираю, где с велосипедом прохожу», — сказал он.

Экс-кондуктор отметил, что соседи «вбили себе в башку», будто он мусорит. В апреле сосед напал на Лукьянова. «Я падал два раза около своей двери. Я тогда только банки сдал, приехал домой — и он выходит, перчаточки надел и давай меня метелить», — поделился пенсионер.

Он обратился в полицию. Участовый потребовал, чтобы сосед вернул Лукьянову ключи от его квартиры — их тот забрал во время побоев. Но других мер правоохранители против агрессивного соседа не предприняли.

Виктор Петрович при этом серьезно пострадал: ему наложили шесть швов на раны во рту. Кроме того, у петербуржца диагностировали сотрясение мозга, ушибы и царапины в Александровской больнице.

В августе сосед вновь атаковал Лукьянова, когда тот собирался отвезти мешок с банками в пункт приема металлов. Сперва мужчина начал снимать бывшего кондуктора на телефон, а затем вновь затеял драку.

«Я говорю: „Отойди от меня, что ты тут снимаешь, придурок“. Он такой: „Что ты сказал?!“ — сзади ко мне подходит и давай дубасить на улице около подъезда. Я ору, люди из окон повысовывались», — рассказал Виктор Петрович.

Лукьянов дал отпор обидчику с помощью перцового баллончика, который ему однажды отдал прохожий, узнавший о проблемах мужчины с соседом. После этого экс-кондкутор отправился в травматологию. «Он мне всю левую сторону отбил», — посетовал петербуржец.

На следующий день сосед опять избил Лукьянова. По словам Виктора Петровича, сосед напал на него со спины и начал «месить насмерть» со словами «Это тебе за перцовый баллончик!».

«С такой ненавистью, с такой агрессией, с такой злобой — готов меня разорвать. Я валяюсь, он стоит надо мной, думаю: сейчас пинать начнет, вот, убийство такое. Я кричу: „Убивают!“ — а на лестнице нет никого. Валяюсь на полу, который сам и покрасил», — поделился Лукьянов.

Жительница соседнего дома заявила журналистам, что сосед Виктора Петровича — «просто хулиган» и «крупный здоровый мужчина». «Виктор Петрович маленький, доброжелательный человек, не пьет, не курит», — отметила женщина, рассказав, что Лукьянов не только заботится о доме, но моет на местном кладбище заброшенные могилы.

Любимый петербуржцами кондуктор сейчас опасается за свою жизнь. В полиции ему сказали, что заявление о побоях рассмотрят в течение двух месяцев. «Он меня убьет за эти два месяца!» — боится пенсионер.

Он поделился, что проблемы с соседом начались два года назад. До этого Виктор Петрович дружил с ним. Затем сосед избил Лукьянова, когда тот поставил велосипед около его шкафа в общей прихожей. Сосед позже также спустил колеса у велосипеда.

Сдавать банки, как говорит Виктор Петрович, ему необходимо — пенсии не хватает на жизнь. У мужчины кошка и собака, которых нужно кормить премиум-кормами. Кроме того, Лукьянов помогает родственникам — жене и дочке, а еще племянникам и правнукам.

«Есть у меня еще военная пенсия: она идет у меня на помощь родственникам, я эти все деньги раздаю. Кто подобросовестнее — возвращает, кто‑то вообще забывает долги отдавать. Кому кредит закрыть, кто‑то там чего‑то покупать собрался, у кого свадьба», — пояснил Виктор Петрович.

Виктор Петрович Лукьянов стал известен во время работы кондуктором. Он наряжался в Деда Мороза на Новый год, а в обычные дни радовал пассажиров по-другому — делал комплименты и дарил конфеты. В 2015 году доброго кондуктора пригласили на телепрограмму «Вечерний Ургант».