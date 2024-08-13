Ева Лонгория готовится сыграть Селену Гомес в трейлере четвертого сезона «Убийства в одном здании»

На ютуб-канале Hulu опубликовали трейлер четвертого сезона криминально-комедийного сериала «Убийства в одном здании», который выйдет 27 августа. В нем впервые показали новых героев шоу.

По сюжету голливудская студия предлагает героям Селены Гомес, Мартина Шорта и Стива Мартина экранизировать их подкаст. На главные роли в кинопроект выбирают Еву Лонгорию, Юджина Леви и Зака Галифарнакиса.

Актеры встречаются с авторами подкаста в Лос-Анджелесе, чтобы узнать больше о своих персонажах и реалистичнее воплотить их на экране. Время в обществе артистов для Мейбл, Оливера и Чарльза оказывается весьма неловким.

Впрочем, троице расследователей вскоре приходится вернуться в Нью-Йорк, поскольку там происходит новое преступление. В квартире Чарльза находят мертвой его дублершу Сазз Патаки, которую сыграла Джейн Линч.

Расследовать убийство героям помогут их новые приятели-актеры. Оригинальная троица же обнаружит, что один из них находится в опасности. Тогда персонажи отправятся на поиски «безопасного дома» — им станет жилище сестры Чарльза.

Ее роль в сериале исполнила Мелисса МакКарти. Среди других артистов, которых увидят в новом сезоне зрители, — Мерил Стрип, Молли Шэннон, Кумайл Нанджиани, Ричард Кайнд, Майкл Сирил Крейтон и Давайн Джой Рэндолф.

Комедийно-детективный сериал «Убийства в одном здании» вышел на экраны в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». «Афиша Daily» подробно рассказывала о проекте.